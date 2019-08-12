Осушили ров: нашли тело пропавшего более 2 недель назад мужчины

В Днепропетровской области нашли тело пропавшего 19-летнего Павла Козлова. Находился в розыске более 2 недель. Фото - facebook.com/larisa.borysenko

В Днепропетровской области нашли тело пропавшего 19-летнего Павла Козлова. Еще утром 28 июля Павел пошел с друзьями на водохранилище возле шахты рядом с Первомайском. Там его видели в последний раз.

Чтобы найти тело, пришлось осушить ров, сообщила в Facebook руководитель Павлоградского поисково-спасательного отряда "Антарес" Лариса Борисенко.

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"Павел был найден в том районе, о котором думали сначала. Осушили ров. Для этого шахта остановила сброс воды на несколько часов. К поисковым работам подключились и волонтеры, и кинологи, и неравнодушные жители", - сообщила Лариса Борисенко.

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