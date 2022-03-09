"Остаюсь до победы" - в Харькове убили талантливую студентку университета Шевченко

На фото Юлия Здаванская, погибшая в Харькове под вражеским обстрелом. Фото: facebook.com/kyiv.university

В Харькове под обстрелом российского оккупанта погибла 21-летняя Юлия Здановская.

Об этом сообщил Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко в Facebook.

"Последнее сообщение от Юли: "Спасибо, но я остаюсь в Харькове до победы". Она оставалась со своим городом и людьми в самый сложный момент. Россия убивает наших лучших людей. Мы не простим никогда", – говорится в сообщении.

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Студентка изучала компьютерную математику на Механико-математическом факультете университета. Окончила Украинский физико-математический лицей КНУ.

"Юля сдала ВНО по математике на 200 и была в составе команды от Украины, которая в 2017 году победила на Европейской математической олимпиаде среди девушек из 44 стран, обойдя россиянок", - добавили в сообщении.

Российские оккупанты в Харьковской области продолжают бомбить объекты критической инфраструктуры и жилые дома мирного населения. Через сутки враги несколько раз попали в облэнерго, где расположены основные подстанции и пытались повредить ТЭЦ-5. Критическая ситуация сложилась в городе Изюме. За отказ сдаться русские оккупанты осаждали город и уничтожают его. Гибель мирных жителей, в том числе детей, фиксируют и в других населенных пунктах области.