Оставили без присмотра: 4-летний мальчик погиб во время отдыха

В Одесской области утонул 4-летний мальчик. Родители оставили его без присмотра. Фото: od.npu.gov.ua

Возле Белгород-Днестровского Одесской области утонул 4-летний мальчик с Измаильского района.

Трагедия произошла вчера, 10 августа, на 53-м км Песчаной косы Черного моря, куда многодетная семья приехала на отдых, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мальчик захлебнулся, когда купался с братом, сестрой и матерью. 29-летняя женщина отвлеклась на мужа и двух детей, оставшихся на берегу. Мать немедленно достала сына из воды, но признаков жизни он уже не подавал. Врачи "скорой", которых родители вызвали на место происшествия, констатировали смерть ребенка", - рассказали в полиции.

Дело расследуют как умышленное убийство с пометкой "несчастный случай". Проводится досудебное расследование.

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