Оставила предсмертную записку: мать иметь уколола себе и сыну смертельные инъекции

В Днепре 39-летняя женщина написала предсмертную записку и уколола себе и маленькому сыну сильнодействующие лекарства. Мальчика не спасли. Фото: Flickr

В Днепре 9 сентября 39-летняя женщина решила покончить жизнь самоубийством и уколола сильнодействующие лекарства себе и сыну в возрасте 1 год 7 месяцев. Рядом нашли предсмертную записку.

Мальчика спасти не удалось, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Баба первой пришла в квартиру и увидела дочь с внуком без сознания. Также обнаружила остатки медикаментов и предсмертную записку. Сразу вызвала "скорую" и пыталась реанимировать ребенка. К сожалению, в больнице мальчик умер", - рассказали полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В доме нашли мертвыми трех детей и мужчину в петле

Женщина сейчас находится в медучреждении. Ее состояние не разглашают. Мальчика привезли в крайне тяжелом состоянии из-за острого отравления медпрепаратами, рассказал Gazeta.ua директор областной детской больницы Алексей Власов.

"Мальчик был в крайне тяжелом состоянии. Ночью умер", - рассказал Власов.

Следователи открыли уголовное производство. Дело расследуют как умышленное убийство малолетнего ребенка.

Анна Проданюк с Верховины в Ивано-Франковской области убила двух сыновей 2 и 9 лет - напоила снотворным. Затем пыталась покончить с собой. Когда пришла в себя, рассказала, что преступление задумала давно. Поступила так, потому что отец младшего угрожал, что отберет у нее ребенка. Старшего хотел воспитывать официальный муж. Без детей жить не хотела.