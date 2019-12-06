Остатки здания сгоревшего колледжа могут обрушиться на спасателей

Остатки здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса могут в любой момент упасть на спасателей. Фото - od.dsns.gov.ua

Остатки здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса могут в любой момент упасть на спасателей.

Через развернутую поисковую операцию у здания пришлось перекрывать движение по улице, чтобы сюда заехала тяжелая техника.

"Ситуация очень тяжелая, потому что в любой момент может упасть крыша. Конструкция очень плохая, много водой залили. Ребята за свою жизнь беспокоятся. Эти поисково-спасательные работы никоим образом не останавливают. Мы спим по два- три, максимум четыре" - говорит поисковик Ярослав Мороз, передает ТСН.

Спасателям удалось пробиться во двор через частично обрушившуюся арку. Это может ускорить поиски.

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"Во внутреннем дворе во время организации тушения пожара был организован второй оперативный участок. Пока происходят работы по расчистке завалов с целью поиска возможных пострадавших", - говорит заместитель начальника ГУ ГСЧС в Одесской области Александр Крицкий.

В ГСЧС утверждают, что в колледже загорелось еще 5 лет назад. Тогда нашли нарушения правил пожарной безопасности, но их вовремя не устранили.

"Не везде была установлена ​​пожарная сигнализация. Были украшены пластиковыми панелями обшитые коридоры. Был составлен акт и вынесено предписание, где были оштрафованы как дирекция этого учреждения, так и люди, имевшие отношение к этому", - говорит начальник ГУ ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак.

Все обстоятельства, приведшие к трагедии, после окончания поисковых работ будет выяснять специально созданная правительством комиссия. Пожарная инспекция уже получила указание полностью проверить такие учебные заведения на соблюдение пожарной безопасности.

В сети появилось видео вероятного начала пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.