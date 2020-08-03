Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика

На Черниговщине 30-летний мужчина зарезал 8-летнего сына. Фото: cn.npu.gov.ua

8-летний мальчик, которого нашли мертвым в подсолнечном поле возле села Скоренец Черниговского района, имел многочисленные ножевые ранения.

Накануне, 2 августа, пострадавший вместе с отцом и дедом ехали на автомобиле в город Чернигов. Об этом рассказали в пресс служба областной прокуратуры.

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"Близ села Красное Черниговского района остановились для отдыха. После чего отец с сыном отправились в лес на прогулку. Однако вернулся мужчина уже без ребенка", - сказано в сообщении.

О мотивах преступления пока не сообщается. Следствие находится на личном контроле прокурора области.

Об исчезновении мальчика в полицию 2 августа сообщила его мать. Поиски продолжали всю ночь. В них участвовали около сотни правоохранителей, спасателей, лесников и неравнодушных граждан. Среди них был и 30-летний отец пропавшего. На его одежде полицейские заметили кровь, а при нем был окровавленный нож. Поиски продолжались до 7:00. Когда тело мальчика нашли - отец признался в убийстве.