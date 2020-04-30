"Ошибка молодости": показали фото девочки, которой мать отрезала голову

13-летняя Кристина накануне гибели поздравляла соседку с днем рождения. На следующий день они вместе собирались печь пироги. Фото: instagram.com/true.xa

38-летняя Татьяна Пьянова с из села Подворки под Харьковом, которая обезглавила дочь 13-летнюю Кристину, назвала ее "ошибкой молодости". Так сказала во время судебного заседания, где ей выбирали меру пресечения.

Также вела себя агрессивно, кричала на судью, требовала не лезть в чужую семью и в не свое дело. Пьянова все время говорила о божьем суде, отрицала свое имя и то, что имеет дочь Кристину. Говорила, что ее дочь зовут Ева и скоро будет сын Адам.

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"За свою дочь я проливаю кровь на этой земле вашей, где меня содержат. Бог не теленок, видит оттуда. Каждый ответит за свое. Я как только выйду отсюда, я подам иск богу - казнить или помиловать? То, что вы мне сейчас скажете, я вам потом скажу", - сказала подозреваемая.

Также женщина отметила, что не признает никаких приговоров, так как ее ждет "Божий суд".

Снимок убитой Кристины опубликовало издание true.xa.

Около 6.00 в одном из спальных районов Харькова патрульный экипаж задержал обнаженную женщину, которая в одной руке держала нож, в другой - пакет. Вела себя неадекватно и пыталась убежать, размахивала ножом. В пакете была человеческая голова. А уже через 2 часа к полицейским позвонил мужчина и сообщил, что в комнате нашел свою мертвую племянницу без головы.