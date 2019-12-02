Организатора и заказчика устанавливают: Геращенко об убийстве 3-летнего мальчика

В Киеве обстреляли черный Range Rover бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. Его сын 3-летний Александр - погиб. Фото - facebook.com/UA.KyivPolice

Двух задержанных за стрельбу по машине депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийстве его 3-летнего сына, подозревают в заказном убийстве.

Полицейские допросили десятки свидетелей, сняты видеозаписи с камер видеонаблюдения, проведены осмотры домов вокруг места этого ужасного преступления. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Благодаря такой быстрой и эффективной работе были задержаны два человека, которые обоснованно подозреваются в исполнении заказного убийства. Конечно, целью убийц был не невинный ребенок, а его отец - Вячеслав Соболев", - сказал он.

Добавил, что полиция продолжает розыскные действия по установлению всех лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению - его организаторов и заказчиков.

1 декабря в Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли черный Range Rover. За рулем авто был бизнесмен и депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. Его сын 3-летний Александр - погиб.