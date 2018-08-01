Опять побег: задержанный исчез из суда

Правоохранители Кировоградщины разыскивают 18-летнего Андрея Котляренко. Он сбежал из-под стражи из суда. Фото - полиция

Правоохранители Кировоградщины разыскивают 18-летнего Андрея Котляренко. Он сбежал из-под стражи из Новоукраинского районного суда Кировоградской области вчера, 31 июля. Об этом сообщили в полиции.

Мужчина - житель. Новоукраинки. Был взят под стражу как подсудимый за совершение кражи и угон авто.

Подозреваемый - высокого роста, около 180 см, худощавого телосложения, волосы короткие темного цвета. Имеет темные глаза, тонкие губы и прямой нос. Был одет в футболку голубого цвета, серые спортивные штаны, серые кроссовки.

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Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Котляренко, правоохранители просят сообщить по телефонам 102, (05251) 2 -17-39, 2-11-44.

Ночью, 1 августа, в Житомире был задержан осужденный 19-летний Артем Пузовников. Накануне вечером он сбежал из диагностического центра через окно туалета. Помогли задержать беглеца неравнодушные житомиряне.