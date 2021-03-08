Опознали украинцев, погибших в Польше

 
Ексклюзивы
1/5
Украинки VS крупный бизнес: женщины готовы зарабатывать больше
Украинки VS крупный бизнес: женщины готовы зарабатывать больше
Просмотров: 135
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 639
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 198
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1197
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1404
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 630
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1404
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 2088
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 495
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3726
Фото
Все фото
5
4
5
5
8
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
Украшение с сотнями бриллиантов хотели провезти в Украину как бижутерию
Украшение с сотнями бриллиантов хотели провезти в Украину как бижутерию
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Автобус резали, чтобы достать людей: рассказали, как спасали украинцев после ДТП в Польше
Автобус резали, чтобы достать людей: рассказали, как спасали украинцев после ДТП в Польше
Смертельная авария с украинцами в ​​Польше: все, что известно
Смертельная авария с украинцами в ​​Польше: все, что известно
Видео
Все видео
В столичном дворе нашли труп женщины с удостоверением полицейского
В столичном дворе нашли труп женщины с удостоверением полицейского
Власть закончит не лучше, чем режим Януковича - Стерненко записал обращение
Власть закончит не лучше, чем режим Януковича - Стерненко записал обращение
Летела 30 м: водитель на переходе насмерть сбил женщину и скрылся
Летела 30 м: водитель на переходе насмерть сбил женщину и скрылся
Педофилом-нападавшим с лифта оказался завхоз школы
Педофилом-нападавшим с лифта оказался завхоз школы
Молодежь устроила дерзкие игры с оружием ради видео
Молодежь устроила дерзкие игры с оружием ради видео
Интервью
1/5
Украинки VS крупный бизнес: женщины готовы зарабатывать больше
Украинки VS крупный бизнес: женщины готовы зарабатывать больше
Просмотров: 135
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 639
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 369
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 396
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 630
Колонка
Анна-Лилия Кокора
Анна-Лилия Кокора
08 марта 2021
Просмотров: 0
Хочу добре жити
– Для чого тобі це? Бігаєш по кабінетах, доказуєш, принижуєшся, – каже Ольга Сергіївна. До неї зайшла в гості після дня, проведеного ...
понедельник, 08 марта 2021 15:49

Опознали украинцев, погибших в Польше

  Комментировать
Опознали украинцев, погибших в Польше
В Польше опознали 4 погибших граждан Украины. Фото: Reuters

4 погибших в аварии в Польше опознали.

Ближайшие родственники еще одной жертвы должны вскоре прибыть в Перемышль, сказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, пишет "Укринформ".

В больницах Подкарпатского воеводства находятся 25 украинцев.

"В настоящее время в больницах остаются 25 человек, пока никого не выписывают. Состояние здоровья пострадавших уточняется", - сообщил Павлюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авария с украинцами в Польше: в каком состоянии пострадавшие

Если прокуратура предоставит подтверждающие документы о смерти, то транспортировка тел погибших в Украину может начаться уже завтра.

Авария произошла около 23.50 5 марта у города Ярослав в Польше. Водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение, слетел с эстакады на обочину и перевернулся. В салоне находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители. Погибли 5 человек. 41 получили травмы, пятеро из них в критическом состоянии. На вызов об аварии выезжали около 100 спасателей, пожарных, полицейских, медиков. Пострадавших транспортировали в том числе и двумя вертолетами, в 6 больниц.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Опознали украинцев, погибших в Польше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
марта

Первая женщина получила лицензию пилота

Женщины вышли на улицы с кастрюлями

Самолет с 239 людьми бесследно исчез

Самое читаемое
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
5
 Просмотров: 14715
Показали виноград, который лучше не покупать
Показали виноград, который лучше не покупать
6
 Просмотров: 7299
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 7182
Дом, который заставит завидовать
Дом, который заставит завидовать
8
 Просмотров: 5373
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
5
 Просмотров: 4986
Происшествия
Упала с прицепа под колеса - трактор переехал ребенка
Упала с прицепа под колеса - трактор переехал ребенка Просмотров: 621
Авария с украинцами в Польше: в каком состоянии пострадавшие
Авария с украинцами в Польше: в каком состоянии пострадавшие Просмотров: 297
Идет большая вода - каким областям угрожает подтопление
Идет большая вода - каким областям угрожает подтопление Просмотров: 648
Школьница наглоталась таблеток - в полиции назвали причину
Школьница наглоталась таблеток - в полиции назвали причину Просмотров: 333
Трое людей погибли страшной смертью во время отдыха
Трое людей погибли страшной смертью во время отдыха Просмотров: 1233
Больше всего комментируют
6
Офис Зеленского просил у британской разведки помочь помешать выходу фильма о "вагнеровцах" - СМИ
4
В Крыму вырубают старинный парк: местные жалуются Путину
3
В Абхазии задержали террориста ДНР
3
Минобороны Германии выяснило, сколько ядерных боеголовок имеет Россия
1
Что отличает украинцев от русских и европейцев
Голосов: 356
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть