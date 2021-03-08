Опознали украинцев, погибших в Польше

В Польше опознали 4 погибших граждан Украины. Фото: Reuters

4 погибших в аварии в Польше опознали.

Ближайшие родственники еще одной жертвы должны вскоре прибыть в Перемышль, сказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, пишет "Укринформ".

В больницах Подкарпатского воеводства находятся 25 украинцев.

"В настоящее время в больницах остаются 25 человек, пока никого не выписывают. Состояние здоровья пострадавших уточняется", - сообщил Павлюк.

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Если прокуратура предоставит подтверждающие документы о смерти, то транспортировка тел погибших в Украину может начаться уже завтра.

Авария произошла около 23.50 5 марта у города Ярослав в Польше. Водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение, слетел с эстакады на обочину и перевернулся. В салоне находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители. Погибли 5 человек. 41 получили травмы, пятеро из них в критическом состоянии. На вызов об аварии выезжали около 100 спасателей, пожарных, полицейских, медиков. Пострадавших транспортировали в том числе и двумя вертолетами, в 6 больниц.