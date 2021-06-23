Оползень в Одесской области: поисковые работы будут продолжаться всю ночь

В Одесской области произошел сдвиг почвы на берегу моря. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Поисковые работы вблизи села Лебедевка Белгород-Днестровского района Одесской области, где на берегу моря произошел оползень, продолжаются.

"На месте оползня уже расчищено 65 м2. Организовано освещение места поисков. Информация о пострадавшей проверяется", - сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

К поисковым работам привлекли 7 единиц техники и 63 человека, из которых - 30 спасателей. Работы будут продолжаться и ночью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оползень в Одесской области: есть погибшие

22 июня возле села Лебедевка Одесской области произошел сдвиг почвы на берегу моря, под завалами могут быть люди.