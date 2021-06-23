Оползень на одесском пляже: спасатели прекратили работы

Работы по расчистке почвы вблизи с. Лебедевка Одесской области завершены.

Погибших и пострадавших не обнаружили, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Фото: t.me/dsns_telegram

"В 14:35 работы по расчистке обвала грунта вблизи села Лебедевка завершены. Под оползнем погибших и пострадавших не обнаружили", - рассказали спасатели.

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Всего к поисковым работам были привлечены одна единица техники, 41 человек, из них 23 спасателя, а также кинологическое отделение ГСЧС.

В частности, к поискам присоединился Юрий Тараненко - директор местного фермерского хозяйства. Доброволец, который лично с самого утра работал на своем экскаваторе после оползня.

22 июня в 14:34 на берегу моря возле села Лебедевка произошел оползень, рядом с базой отдыха "Жемчужина". На месте происшествия нашли вещи отдыхающих. К поисковым работам привлечены спасатели, военнослужащие и местные жители. Причинами обвала называют сильные дожди. Склоны и сами понемногу сползают, а ливень это ускоряет.