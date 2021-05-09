"Оператор забыл забрать металлические лестницы" - люди травмировались на аттракционе

В Краматорске люди травмировались на аттракционе. Фото: pixabay

В Краматорске на Донбассе люди травмировались на аттракционе через оператора.

Он работал на аттракционе второй день, сообщает Telegram канал "Краматорск 24".

Инцидент произошел в Юбилейном парке.

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"Из-за халатности оператора аттракциона, который забыл убрать металлические лестницы под аттракционом. Люди травмировали ноги. Вызвали полицию и скорую помощь. После этого прецедента продолжили катать людей. Аттракцион высотой 30 метров", - написали в сообщении.

Полиция выясняет обстоятельства несчастного случая.

В сети опубликовали архивные фотографии аттракционов в парках развлечений Киева. Авторство фотографий принадлежит А. Бакману.