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воскресенье, 09 мая 2021 15:45

"Оператор забыл забрать металлические лестницы" - люди травмировались на аттракционе

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&quot;Оператор забыл забрать металлические лестницы&quot; - люди травмировались на аттракционе
В Краматорске люди травмировались на аттракционе. Фото: pixabay

В Краматорске на Донбассе люди травмировались на аттракционе через оператора.

Он работал на аттракционе второй день, сообщает Telegram канал "Краматорск 24".

Инцидент произошел в Юбилейном парке.

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"Из-за халатности оператора аттракциона, который забыл убрать металлические лестницы под аттракционом. Люди травмировали ноги. Вызвали полицию и скорую помощь. После этого прецедента продолжили катать людей. Аттракцион высотой 30 метров", - написали в сообщении.

Полиция выясняет обстоятельства несчастного случая.

В сети опубликовали архивные фотографии аттракционов в парках развлечений Киева. Авторство фотографий принадлежит А. Бакману.

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