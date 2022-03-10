Оперативное сообщение генштаба ВСУ: назвали оккупированные населенные пункты

В Генштабе сообщили оперативную ситуацию по состоянию на 12.00 четверга 10 марта. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Войска российских оккупантов в Украине остановлены, силы обороны Украины эффективно сдерживают захватчика и отвоевывают позиции.

Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 12:00 четверга 10 марта, которую сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Идут пятнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям, сообщают военные.

На Полесском направлении оккупанты продолжают удерживать населенные пункты Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов. Враг пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших значительные потери, осуществляет перегруппировку и не отказывается от замысла блокирования Киева с запада и юго-запада. Не исключается подготовка и проникновение диверсионно-разведывательных групп в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов.

Силами обороны Украины отбита попытка форсирования противником реки Ирпень в районе населенного пункта Мощун, противник отброшен, населенный пункт освобожден.

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На Николаевском направлении враг пытается закрепиться по населенным пунктам Лупарево, Правдино, Благодатное, Новогригоровка, Калиновка, Киселевка, Первомайское, Александровка, Бургунка, Береслав, Таврийск.

В Крымском направлении зафиксировано усиление группировки противника батальонной тактической группой из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота вооруженных сил РФ.

По всем направлениям противника остановлено силами обороны Украины. Враг успеха не имеет, пытается удержать занятые рубежи и позиции, отметили в Генштабе ВСУ.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.