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пятница, 16 апреля 2021 10:43

Оперативник в кабинете выбивал признания из подозреваемых

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Оперуполномоченного одного из отделов полиции в Херсонской области подозревают в избиении подозреваемых.

Установлено как минимум 2 таких факта: в феврале и в апреле прошлого года. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщили в Государственном бюро расследований.

Автор: t.me/DBRgovua
  На Херсонщине оперуполномоченному одного из отделов полиции объявили подозрение в избиении подозреваемых
На Херсонщине оперуполномоченному одного из отделов полиции объявили подозрение в избиении подозреваемых

"В обоих случаях лейтенант полиции жестоко избил подозреваемых в служебном кабинете, в том числе с использованием посторонних предметов и спецсредств", - рассказали в ГБР.

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Полицейскому объявили подозрение в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием. В случае доказательства вины он может сесть за решетку на 8 лет.

Следствие продолжается.

Двум старшим участковым офицериам Городищенского отдела полиции №2 на Черкасщине объявили подозрение в пытках. Они в служебном кабинете били задержанного шлангом от огнетушителя и железным стулом так, что последний сломался. Требовали у мужчины признание в кражах.

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Дата
16
апреля

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