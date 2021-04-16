Оперативник в кабинете выбивал признания из подозреваемых

Оперуполномоченного одного из отделов полиции в Херсонской области подозревают в избиении подозреваемых.
Установлено как минимум 2 таких факта: в феврале и в апреле прошлого года. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщили в Государственном бюро расследований.
"В обоих случаях лейтенант полиции жестоко избил подозреваемых в служебном кабинете, в том числе с использованием посторонних предметов и спецсредств", - рассказали в ГБР.
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Полицейскому объявили подозрение в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием. В случае доказательства вины он может сесть за решетку на 8 лет.
Следствие продолжается.
Двум старшим участковым офицериам Городищенского отдела полиции №2 на Черкасщине объявили подозрение в пытках. Они в служебном кабинете били задержанного шлангом от огнетушителя и железным стулом так, что последний сломался. Требовали у мужчины признание в кражах.
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