Операция "Цыган" в действии: николаевцы показали отобранную у оккупантов технику

Жители Николаевщины продолжают сопротивляться российским оккупантам.

Свою наступательную операцию в шутку называют "Цыган". А во время наступления отбирают и жгут технику оккупантов, кое-что забирают себе.

Часть захваченной техники за сегодня, 2 марта, показал глава областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.

Фото: t.me/mykolaivskaODA

1 марта оккупанты накрыли "Градами" город Баштанка Николаевской области. Удары пришлись в центр города и разрушили его инфраструктуру. Возникло 7 пожаров. В ночь на 2 марта николаевцы перешли в наступление. Жгли и отбирали технику оккупантов. А потом гоняли их по полям.