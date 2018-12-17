Опасные развлечения: 15-летний парень погиб, катаясь на санках

В Черновицкой больнице скончался 15-летний подросток. Получил тяжелую травму головы, катаясь на санках 16 декабря.

По информации медиков, парень во время развлечений ударился о бетонное ограждение и потерял сознание.

Автор: storozhynets.info В Черновицкой больнице скончался 15-летний подросток. Получил тяжелую травму головы, катаясь на санях

"Подростка привезли в крайне тяжелом состоянии. У него была очень сильно повреждена голова. Несмотря на все старания медиков спасти ему жизнь, через 15 минут мальчик умер. Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу", - сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи Александр Грушко.

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Погибший был родом из села Большой Кучуров Сторожинецкого района. Учился в 10-А классе местной школы. Как стало известно, ребята прицепили пару саней к автомобилю Jeep. 17-летний житель Великого Кучурова сел за руль и они поехали по селу, пишет "Сторожинецинфо".

Автор: storozhynets.info В Черновицкой больнице скончался 15-летний подросток. Получил тяжелую травму головы, катаясь на санях

На каждых санях ехали по 2 человека. На повороте одни санки вылетели за пределы дороги. 15-летний мальчик, которого отбросило на обочину, ударился головой.

22-летняя женщина из поселка Микулинцы Теребовлянского района Тернопольской области погибла во время катания на санях. Трагедия произошла в селе Кровинкa. 4 молодых людей решили покaтaтися - они прицепили 2 пaры сaней к aвтомобилю ВAЗ и кaтaлись по селу. Нa одних сидело 2 человека, нa других - 22-летняя потерпевшая. Нa повороте сaни зaнесло, люди выпaли. Женщина ударилась головой о бетонный столб.