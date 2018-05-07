Опасное ухаживание: парня "прокатали" в багажнике и избили

На Киевщине парня избили, вывезли в багажнике на территорию молокозавода и ограбили. Фото - Главком

В Кииево-Святошинском районе Киевской области парня избили, вывезли в багажнике на территорию молокозавода и ограбили. Двух подозреваемых задержали, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Двое 25-летних мужчин и их подруга были у кафе. С девушкой начал флиртовать посетитель заведения, она возмутилась и дала ему пощечину. Ее друзья начали бить парня. Двое мужчин насильно поместили потерпевшего в багажник и увезли на территорию молокозавода. Там его били по очереди, а затем забрали две тысячи гривен, загранпаспорт и другие вещи", - говорится в сообщении.

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По факту похищения и грабежа возбудили уголовные производства. Задержанным выбрали меры предосторожности. Правоохранители разыскивают девушку.

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