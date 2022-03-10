Оккупанты заминировали тело председателя Гостомельского поселкового совета после убийства

Прилипко похоронили на территории церкви. Фото: slidstvo.info

Оккупанты заменяли тело убитого председателя Гостомельского поселкового совета Юрия Прилипко.

Советник убитого председателя Ростислав Скуратовский сообщил об этом "Слідству.Інфо".

Дочь мэра Надежда рассказала обстоятельства смерти Прилипко.

"Они ехали в машине по центральной улице Гостомеля, когда навстречу выехала колонна вражеской техники и начала обстреливать гражданскую машину. Они развернулись и съехали в переулок, заблокированный трактором. Ехать больше было некуда и все пассажиры выпрыгнули из автомобиля. В ЖК "Покровский" рядом находились снайперы и обстреливали все вокруг. Отца и еще двоих ребят расстреляли, а двоим удалось спастись", - говорит она.

Забрать тело мэра пришел священник отец Петр.

"Отец Петр взял крест, надел ризы и пошел забирать тело. Когда батюшка подошел к телу, его остановил русский оккупант и сказал не подходить. Россиянин снял с тела растяжки, проводки какие-нибудь и только потом помог погрузить тело на тачку", - говорит Скуратовский.

Священник забрал тело Прилипко в церковь и там похоронил.

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"Батюшка свидетельствует, что он с него сняли растяжки, проводки и только после этого отдали тело. Вчера и позавчера у батюшки нет связи, видимо, разрядился телефон. Но он забрал отца моего из церкви и обещал мне по телефону, что он возле церкви его и похоронит", - говорит Надежда.

7 марта в Киевской области российские оккупанты застрелили главу Гостомельской общины Юрия Прилипко. Огонь открыли, когда он с собратьями раздавал хлеб и лекарства местным жителям, сообщает Гостомельский поселковый совет.