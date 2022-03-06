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воскресенье, 06 марта 2022 10:56

Спецтема: Война России против Украины

Оккупанты в Ирпене расстреляли гражданских из минометов

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Оккупанты в Ирпене расстреляли гражданских из минометов
В городе Ирпень Киевской области многие скрываются под разрушенным мостом от ударов вражеской авиации. Фото с телеграмм-канала Антона Геращенко

На выезде из города Ирпень Киевской области оккупанты открыли огонь по гражданским, пытавшимся выехать из города.

Есть погибшие и раненые, среди них дети, передает "Радио Свобода".

Огонь вели из минометов. Среди погибших могут быть члены одной семьи.

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"В Ирпене начался минометный обстрел. 122-миллиметровыми минами оккупанты начали целить прямо в направлении переправы. Люди начали прятаться, но там было немало детей, пожилых людей. Их военные, бойцы терробороны пытались брать на руки и переносить. С перерывами в несколько минуты прозвучали по меньшей мере полтора десятка минометных залпов. К сожалению, одна из мин упала там, где были люди. Погибли четыре человека, из которых двое детей", - написал журанлист Андрей Дубчак в Facebook .

Люди пытаются эвакуироваться и пешком, и машинами, но журналист призвал не ехать в направлении Стоянки, потому что это "смертельно опасно".

По словам корреспондента ТСН Александра Моторного, люди, машинами пытавшиеся выехать из Ирпеня, попали под стрелковый вражеский огонь, там тоже не обошлось без раненых, в машинах были дети.

"Чужаки без сожаления и без разбора стреляют по гражданским автомобилям. Накануне расстреляли автомобиль волонтеров, три человека погибли", - сказал он.

Жители Бучи просят украинцев о помощи. В настоящее время они находятся под обстрелами без электроэнергии, отопления, связи. Еды и воды не хватает. Враг в городе продолжает обстреливать дома, автомобили, убивать мирных жителей, грабить магазины.

Жители просят помочь больным, тем, кто уже несколько суток не может найти родных. Доставить гуманитарные грузы невозможно: община в осаде врага.

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