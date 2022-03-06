"Каждые сутки - борьба за выживание" - бучанцы просят о помощи

Бучу окружили оккупанты. Фото: Лена Чиченина / Facebook

Жители Бучи просят украинцев о помощи. В настоящее время они находятся под обстрелами без электроэнергии, отопления, связи. Еды и воды не хватает.

Об этом сообщил Бучанский городской совет в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отпор террористам: в Буче "Азов" уничтожил 20 оккупантов и вражескую технику

"Враг продолжает обстреливать дома, автомобили, убивать мирных жителей, грабить магазины. Каждые сутки - борьба за выживание. Бучанская община несколько суток без света, тепла, связи, интернета. Есть потребность в продуктах питания и воде. Жители просят помочь больным, тем, кто уже несколько суток не может найти родных. Доставить гуманитарные грузы невозможно: община в осаде врага. Нам нужна поддержка, чтобы выстоять и выжить! Помогите спасти жителей общины", - говорится в сообщении.

В городах Буча и Ирпень Киевской области неизвестные подстрекают людей собираться возле центрального парка в Ирпене на своих авто. Потом колонной "зеленым коридором" выезжать за город. Оккупанты хотят авто с гражданскими использовать в качестве прикрытия авиации и артиллерии