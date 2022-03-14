Оккупанты уничтожили мост между Энергодарергодаром и Запорожьем

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Транспортное сообщение между Энергодаром и Запорожьем потеряно.

Оккупанты разбомбили мост в районе Каменского, сообщили в официальном телеграм-канале НАЭК "Энергоатом" и опубликовали видео с места происшествия.

"Гуманитарные конвои и эвакуация людей пока невозможны. Рашисти не пропускают через Токмак и другие населенные пункты на пути", - говорится в сообщении.

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Объезд возможен только плохими дорогами через горячие тоарячи точки, где размещены боевые позиции врага.

В ночь на 4 марта оккупанты начали обстреливать энергоблоки АЭС в Энергодаре. Из-за этого вспыхнул пожар. Город остался без тепла. Пока что радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения. Во время штурма Запорожской АЭС погибли три украинских военных. Еще при жизни нескольких человек борются медики. Российские оккупанты де-факто контролируют Энергодар. Однако, Запорожская АЭС уже "в украинских руках", сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. 10 марта стало известно, что оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища возле Запорожской АЭС. Захватчики заявляли о желании направить электроэнергию с АЭС на оккупированные Крым и Донбасс.