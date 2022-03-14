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понедельник, 14 марта 2022 11:37

Спецтема: Война России против Украины

Оккупанты разбомбили дом в центре Харькова

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Оккупанты разбомбили дом в центре Харькова
Фото: "24 канал"

Оккупанты разрушили дом в центре Харькова.

Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов во время телемарафона.

"Только что был разрушен еще один объект, это гражданский объект, жилой дом в центральной части города Харькова. Почти полностью разрушен. Сейчас там уже работают спасатели, наши коммунальщики, чтобы разбирать завалы. Ситуация напряженная, но мы не сдаемся и сдаваться не собираемся. Обязательно победим. Могу сказать, что все люди настроены по-боевому. Сегодняшняя ситуация нас не испугает", - сказал он.

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Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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