Оккупанты ракетами ударили по Житомирской области

Житомирскую область снова бомбила авиация РФ. Фото: ГСЧС Украины

В поселке Ставище Житомирского района в ночь на 14 марта оккупанты нанесли ракетный удар по административным зданиям.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

В результате атаки врага пострадали четыре человека.

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"В 02:40 в поселке городского типа Ставище в результате ракетного удара по административным зданиям пострадали четыре человека. Предварительно уничтожены семь зданий", - говорится в сообщении.

Поисковые мероприятия еще продолжаются. На местах разрушений работают 12 спасателей ГСЧС и две единицы техники.

Утром 14 марта в столичную многоэтажку на Оболони попал артиллерийский снаряд. В результате возник пожар. В 07:04 возгорание локализовали на площади 500 м кв. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Спасли четыре человека, поиски продолжаются.