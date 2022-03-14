Оккупанты ракетами ударили по Житомирской области

В поселке Ставище Житомирского района в ночь на 14 марта оккупанты нанесли ракетный удар по административным зданиям.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
В результате атаки врага пострадали четыре человека.
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"В 02:40 в поселке городского типа Ставище в результате ракетного удара по административным зданиям пострадали четыре человека. Предварительно уничтожены семь зданий", - говорится в сообщении.
Поисковые мероприятия еще продолжаются. На местах разрушений работают 12 спасателей ГСЧС и две единицы техники.
Утром 14 марта в столичную многоэтажку на Оболони попал артиллерийский снаряд. В результате возник пожар.
В 07:04 возгорание локализовали на площади 500 м кв. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Спасли четыре человека, поиски продолжаются.
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