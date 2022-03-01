Оккупанты пытаются со стороны Николаева войти в Херсон

Идет штурм Херсона. Фото: Фокус

Начался штурм Херсона.

"По информации очевидцев, враг наступает со стороны аэропорта в Николаевское шоссе и кольца у хладокомбината", сообщает Госспецсвязи в телеграмме.

"На въездах в Херсон армия РФ установила блок-посты. Трудно сказать, как будет развиваться ситуация дальше", - написал мэр города Игорь Колыхаев.

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Мэр обещает не сдать город врагу.

"Херсон был и остается украинским!" – написал он.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.