Оккупанты обстреляли санитарные автомобили. Есть погибшие

В Донецкой области российские оккупанты обстреляли санитарные автомобили. Фото: news.pn

В Донецкой области российские оккупанты обстреляли санитарные автомобили.

Погибли два военнослужащих Вооруженных сил Украины. Еще один украинский солдат ранен, сообщает Офис генерального прокурора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия официально анонсировала на завтра обстрел Украины - Зеленский

"Оккупанты открыли огонь по двум штатным санитарным автомобилям с экипажем, которые эвакуировали раненых вблизи населенных пунктов Златоустовка-Хлебодаровка Донецкой области", - говорится в сообщении.

Дело расследуют как нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Российские войска обстреляли корпуса Черниговской психоневрологической больницы. В тот момент бойцы ВСУ сдерживали наступление русской армии. Нападавшие открыли огонь и снаряды улетели на территорию больницы. Среди пациентов или персонала пострадавших нет. Люди находились в укрытии. В корпусах взрывной волной выбило стекла.