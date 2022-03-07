Оккупанты обстреляли санитарные автомобили. Есть погибшие

В Донецкой области российские оккупанты обстреляли санитарные автомобили.
Погибли два военнослужащих Вооруженных сил Украины. Еще один украинский солдат ранен, сообщает Офис генерального прокурора.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия официально анонсировала на завтра обстрел Украины - Зеленский
"Оккупанты открыли огонь по двум штатным санитарным автомобилям с экипажем, которые эвакуировали раненых вблизи населенных пунктов Златоустовка-Хлебодаровка Донецкой области", - говорится в сообщении.
Дело расследуют как нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Российские войска обстреляли корпуса Черниговской психоневрологической больницы.
В тот момент бойцы ВСУ сдерживали наступление русской армии. Нападавшие открыли огонь и снаряды улетели на территорию больницы. Среди пациентов или персонала пострадавших нет. Люди находились в укрытии. В корпусах взрывной волной выбило стекла.
Комментарии