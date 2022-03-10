Оккупанты нанесли авиадуры по харьковскому институту - он является ядерным объектом

На Харьковский физико-технический институт сбросили ракеты. Фото - snriu.gov.ua

Российские захватчики нанесли авиадуры по харьковскому институту, являющемуся ядерным объектом.

Об этом сообщили в Telegram Украина24.

Около 20.30 по киевскому времени бомбу скинули на Харьковский физико-технический институт, расположенный в Пятихатках. Это мощный украинский научный центр.

ХФТИ находится под гарантиями МАГАТЭ как ядерный объект, ведь там находятся источники радиационного облучения, используемые в научных целях.

Видео с взрывами и пожаром в Институте выложили в Telegram-канал Труха.

"В Харькове был нанесен авиационный удар по Харьковскому физико-техническому Институту. Поэтому самому где впервые в Европе был обнаружен нейтрон в 1930 году. Там же находятся источники радиационного облучения, используемого в научных целях", - написали в сообщении.

Стало известно, сколько мирного населения погибло в Украине из-за полномасштабного вторжения страны-агрессора России. О количестве погибших и раненых сообщили управлению Верховного комиссара ООН по правам человека в четверг, 10 марта. По данным ведомства, со времени нападения РФ на Украину 24 февраля 2022 года погибли по меньшей мере 549 гражданских, еще 957 человек получили ранения. Смерть гражданского населения вызвали взрывы и обстрелы.