Оккупанты "Градами" сожгли Баштанку в Николаевской области. Фото: 0512

Сегодня, 1 марта, оккупанты накрыли "Градами" город Баштанка Николаевской области.

Удары пришлись в центр города и разрушили его инфраструктуру. Соответствующее видео распространяют в сети.

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Возникло 7 пожаров. На ул. Соборная, 2 горел магазин мебели, по ул. Баштанской республики, 53 пылал СП "Баштанский КООП Центр", по ул. Юбилейной, 95 пламя охватило строительный магазин "Радуга".

Огнем уничтожены четыре жилых дома по ул. Юбилейный, 98 на ул. Реца, 86 и 82 и на ул. Соборной, 25.

Российские войска обстреляли жилые районы в Чернигове из ракетных системам залпового огня "Град". Там работают спасатели. Просьба ко всем: не мешать их работе и не трогать снаряды.