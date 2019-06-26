Охранники ресторана убили посетителя

Во Львове 31-летний житель Червонограда умер после конфликта с охраной ресторана "Старгород". Фото - Facebook Марии Воробец

Во Львове будут судить 5 охранников ресторана "Старгород" за убийство по неосторожности.

Они скрутили у входа в заведение 31-летнего посетителя. Заломили пострадавшему руки за спину, били руками и ногами по всему телу. А потом прижали к асфальту лицом и держали несколько минут, от чего мужчина задохнулся. Происшествие случилось 9 апреля в прошлом году, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и залога. Их могут посадить на 5 лет.

Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия.

В Бердичеве Житомирской области охранники клуба избили 18-летнего мужчину, потому что тот отказался снять куртку. У пострадавшего врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника.