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четверг, 05 сентября 2019 14:13

Охранник колонии выпустил в себя автоматную очередь

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Охранник колонии выпустил в себя автоматную очередь
В Холодногорской исправительной колонии №18 в Харьковской области застрелился 39-летний прапорщик. Фото - РБК

В Холодногорской исправительной колонии №18 в Харьковской области застрелился 39-летний младший инспектор отдела охраны.

ЧП произошло 4 сентября. Мужчина находился на рабочем месте на смотровой башни. Эту информацию подтвердили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины.

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Погибший - житель города Лозовая. Был прапорщиком внутренней службы. Выпустил себе в рот три патрона калибра 5,45 мм из служебного автомата АК-74, сообщает издание "Depo.Харьков".

Все обстоятельства самоубийства прапорщика устанавливают следователи.

В Днепре покончил с собой 41-летний сотрудник отделения полиции Днепровского аэропорта. Произошло во время несения службы. Полицейский закрылся в комнате отдыха и выстрелил в голову из табельного пистолета.

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Дата
05
сентября

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