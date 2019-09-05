Охранник колонии выпустил в себя автоматную очередь

В Холодногорской исправительной колонии №18 в Харьковской области застрелился 39-летний прапорщик. Фото - РБК

В Холодногорской исправительной колонии №18 в Харьковской области застрелился 39-летний младший инспектор отдела охраны.

ЧП произошло 4 сентября. Мужчина находился на рабочем месте на смотровой башни. Эту информацию подтвердили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины.

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Погибший - житель города Лозовая. Был прапорщиком внутренней службы. Выпустил себе в рот три патрона калибра 5,45 мм из служебного автомата АК-74, сообщает издание "Depo.Харьков".

Все обстоятельства самоубийства прапорщика устанавливают следователи.

В Днепре покончил с собой 41-летний сотрудник отделения полиции Днепровского аэропорта. Произошло во время несения службы. Полицейский закрылся в комнате отдыха и выстрелил в голову из табельного пистолета.