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понедельник, 11 мая 2020 19:31

Охранник хранил дома боеприпасы
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Охранник хранил дома боеприпасы
Фото: Полиция
Охранник хранил дома боеприпасы
Охранник хранил дома боеприпасы

У сотрудника охранной фирмы в Черкасской обл. нашли дома гранаты, запалы и патроны.

Ему грозит до 7 лет за тюрьмы, сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской обл.

"К работникам Черкасского отделения полиции поступила информация о том, что житель села Будище, который работает охранником на одной из местных охранных фирм, сохраняет по месту жительства боеприпасы. Информация подтвердилась", - сказано в сообщении.

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Дома у мужчины обнаружили гранаты ВОГ-17, РГД-5, и Ф-1, два запала УЗРГМ и 17 пачек патронов калибра 9 мм, в количеством 272 единицы.

Следователи выясняют, откуда у мужчины боеприпасы и зачем он их хранил.

В Донецкой обл. военные и полицейские обнаружили тайник с выстрелами для гранатометов, патронами для автоматов и миной. 4 выстрела к гранатомету РПГ-7 и 1 выстрел к гранатомету СПГ-9, мину МОН-50 и 2 ящика патронов калибра 5,45 мм обнаружили в нежилом здании в Марьинке.

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