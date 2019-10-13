В Одесской области охотник получил огнестрельное ранение в грудь. Фото: Chesk

В Одесской области охотник выстрелил из ружья в своего товарища.

Пострадавший 67-летний киевлянин получил огнестрельное ранение в грудь, сейчас он находится в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отмечается, потерпевший с друзьями приехал из столицы в Белгород-Днестровский район в гости.

"Утром мужчины пошли на охоту. Когда они проходили вдоль лесополосы, один из охотников споткнулся и выстрелил, в результате чего попал в грудь своего товарища", - говорится в сообщении.

Все мужчины имеют разрешительные документы на оружие и разрешение на охоту. Оружие изъято, назначен ряд экспертиз.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Ведется следствие.

В Одесской области 12-летний мальчик застрелил из ружья подростка, который пришел к нему в гости. Мальчик хотел похвастаться охотничьим ружьем своего деда.