Ограбили офис депутата - вора подстрелили

informator Киев: подстрелили вора, ограбившего офис депутата

Сегодня ночью в Дарницком районе Киева вооруженный ружьем злоумышленник ограбил офис депутата. Однако его остановила охрана.

Во время задержания он получил пулю в лицо, сообщает Информатор.

Инцидент произошел на улице Бориспольской, 34.

Грабитель залез через окно, вынес деньги из сейфа и, открыв двери изнутри, вышел на улицу. Однако там встретился лицом к лицу с охраной, которая прибыла после срабатывания сигнализации.

В руках грабителя было охотничье ружье, которое он направил на оппонента. Представитель охранной фирмы сделал предупредительный выстрел в воздух, но, осознав, что грабитель вот-вот выстрелит, открыл огонь первым. Одна резиновая пуля попала в стену дома, а вторая - в щеку злоумышленнику.

Вскоре на место подоспели первые патрули полиции и задержали вооруженного мужчину. У него в сумке они нашли около 50 патронов для ружья, несколько балаклав и украденные из офиса деньги. Задержанному оказали помощь врачи и забрали в больницу под конвоем. Известно, что он несколько месяцев назад вышел из мест лишения свободы. Подробности происшествия устанавливают правоохранители.

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16 июля в Одессе задержали злоумышленника, который пытался украсть военно-техническое имущество зенитного ракетного дивизиона. Срочник вынужден был применить оружие в отношении вора. После предупредительного выстрела в воздух один из военных выстрелил из автомата АК-74 злоумышленнику в ногу. Во время задержания у мужчины, кроме баллончика со слезоточивым газом, был инструмент для вскрытия контейнера, средства радиосвязи и сумки для переноски краденого. Установлено, что злоумышленник действует не один - группа из 3-х человек ожидала его в автомобиле, их задержать не удалось.