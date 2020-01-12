Огненная ДТП в Киеве: водитель сгорел в авто, еще 4 пассажира - травмированы

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12 января около 3.00 на бульваре Дружбы Народов в столице в результате ДТП погиб человек.

Еще 4-ро - травмированы, сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

"Автомобиль Honda Jazz влетел в столб, перевернулся на крышу и сразу загорелся. В автомобиле находилось пять человек. Прохожие помогли четырем пассажирам - двум женщинам и двум мужчинам - выбраться из машины еще до прибытия спасателей", - говорится в сообщение.

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Водителя зажало в салоне, он погиб в огне. Его тело доставали спасатели.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.

В Киеве на проспекте Бандеры произошло ДТП с участием двух автомобилей и троллейбуса ночью 12 января. Водитель Mercedes рассказал, что шел на обгон, однако не справился с управлением и врезался в Nissan Leaf. Электрокар отбросило в столб, а Mercedes полностью потерял управление, перевернулся и врезался в тролейбус.