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вторник, 30 марта 2021 14:59

Оглушили и запихнули в багажник: мужчину похитили недалеко от дома

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Оглушили и запихнули в багажник: мужчину похитили недалеко от дома
В Донецкой области 40-летнего мужчину недалеко от дома затолкали в багажник автомобиля и вывезли к озеру двое малознакомых. Пострадавший в больнице. Злоумышленников разыскали. Фото: npu.gov.ua

В Славянске Донецкой области 40-летнего мужчину недалеко от дома затолкали в багажник автомобиля и вывезли к озеру двое малознакомых. Таким образом злоумышленники требовали у потерпевшего деньги, якобы ним похищенные.

Пострадавший с многочисленными травмами головы в больнице. Злоумышленников разыскали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Накануне у пострадавшего с его двумя знакомыми возник конфликт. В результате 46-летний подозреваемый трубой ударил мужчину несколько раз по голове. А потом вместе с 44-летним сообщником затолкали пострадавшего в багажник и отвезли к озеру, где его и оставили. Мужчина только на следующий день обратился в больницу, где ему оказали медицинскую помощь", - рассказали в полиции.

Подозреваемым выбирают меру пресечения. Дело расследуют как вымогательство.

В Киеве 3 неизвестных напали на 37-летнего активиста и ветерана АТО в его квартире на Печерске. Избили, а когда потерял сознание, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Через 4 дня правоохранители задержали 3 подозреваемых, которые показали, где спрятали тело убитого. Злоумышленники зарезали похищенного и спрятали его тело в канаве под Киевом. Мотив преступления устанавливают. Предварительно между подозреваемыми и потерпевшим имел место конфликт.

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