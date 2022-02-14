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понедельник, 14 февраля 2022 16:32

Офис президента обстреляли из рогатки

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Офис президента обстреляли из рогатки
Полицейские задержали мужчину, который повредил окна в здании Офиса президента. Фото: УНИАН

В понедельник, 14 февраля, мужчина металлическими пулями из рогатки стрелял по окнам Офиса президента в Киеве.

32-летнего киевлянина задержали. Мотивы его поступка пока неизвестны, сообщила пресс-служба полиции столицы.

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"Его доставили в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств. Событие зарегистрировано в Печерском управлении полиции. По результатам проверки действиям мужчины будет предоставлена ​​правовая квалификация", - говорится в сообщении.

В результате повреждены стекла двух окон админздания. На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия, добавили в полиции.

6 февраля в Киеве полицейские задержали мужчину, который молотком повредил окно здания Верховной Рады. Правонарушителем оказался ранее не судимый львовянин, 1995 года. 14 февраля стало известно о завершении к нему досудебного расследования. Правонарушителю грозит ограничение свободы сроком до пяти лет

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