Офицер продавал амфетамин военнослужащим

На Львовщине старший лейтенант продавал амфетамин военнослужащим.
Его поймали с поличным, сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Западного региона.
В офицера изъяли 4 тысячи гривен и вещественные доказательства - 10 граммов порошкообразного вещества.
По данным следствия, он организовал среди военнослужащих продажу амфетамина, за 1 грамм которого получал 400 грн.
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Офицеру сообщили о подозрении по факту сбыта психотропного вещества.
В Черновицкой области оперативники ликвидировали группу наркоторговцев. Участники группировки распространяли амфетамин, каннабис и гашиш на территории области.
Среди сбытчиков - несовершеннолетние.
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