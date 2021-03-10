Офицер продавал амфетамин военнослужащим

Старший лейтенант получал за 1 грамм амфетамина 400 грн. Фото: Reuters

На Львовщине старший лейтенант продавал амфетамин военнослужащим.

Его поймали с поличным, сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Западного региона.

В офицера изъяли 4 тысячи гривен и вещественные доказательства - 10 граммов порошкообразного вещества.

По данным следствия, он организовал среди военнослужащих продажу амфетамина, за 1 грамм которого получал 400 грн.

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Офицеру сообщили о подозрении по факту сбыта психотропного вещества.

В Черновицкой области оперативники ликвидировали группу наркоторговцев. Участники группировки распространяли амфетамин, каннабис и гашиш на территории области. Среди сбытчиков - несовершеннолетние.