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понедельник, 25 октября 2021 16:43

Одного из главарей банды "Восток" приговорили к 10 годам

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Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил к 10 годам тюрьмы боевика ДНР.

Осужденный - 28-летний уроженец Макеевки Донецкой области с позывным "Миха". В 2014 году присоединился к группировке боевиков "Восток", сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Автор: ssu.gov.ua
  На фотографии заочно приговорен к 10 годам тюрьмы боевик "Миха"
На фотографии заочно приговорен к 10 годам тюрьмы боевик "Миха"

"Радикально настроенный молодой человек сразу начал продвигаться по "карьерной лестнице" от командира взвода до заместителя командира роты мотострелкового батальона. Вскоре - первого заместителя начальника штаба полка", - говорится в сообщении.

Злоумышленник принимал непосредственное участие в боевых действиях против военнослужащих ВСУ и сотрудников украинских правоохранительных органов вблизи Донецкого аэропорта, Ясиновки, Красного Партизана, Пантелеймоновки.

Автор: ssu.gov.ua
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"В отсутствие командира полка боевик выполнял его обязанности и лично руководил незаконным вооруженным формированием. По показаниям свидетелей, отдавал приказы о проведении боевых действий в Авдеевке, Песках, Саур-Могиле", - добавили в сообщении.

Также следствие установило, что "Миха" сотрудничает с российской разведкой и часто ездит в РФ. Он скрывается от правосудия в ДНР. Его объявили в розыск.

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Президент страны-агрессора России Владимир Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в ближайшем будущем. Наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут достать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

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