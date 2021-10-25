Одного из главарей банды "Восток" приговорили к 10 годам

Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил к 10 годам тюрьмы боевика ДНР.
Осужденный - 28-летний уроженец Макеевки Донецкой области с позывным "Миха". В 2014 году присоединился к группировке боевиков "Восток", сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Радикально настроенный молодой человек сразу начал продвигаться по "карьерной лестнице" от командира взвода до заместителя командира роты мотострелкового батальона. Вскоре - первого заместителя начальника штаба полка", - говорится в сообщении.
Злоумышленник принимал непосредственное участие в боевых действиях против военнослужащих ВСУ и сотрудников украинских правоохранительных органов вблизи Донецкого аэропорта, Ясиновки, Красного Партизана, Пантелеймоновки.
"В отсутствие командира полка боевик выполнял его обязанности и лично руководил незаконным вооруженным формированием. По показаниям свидетелей, отдавал приказы о проведении боевых действий в Авдеевке, Песках, Саур-Могиле", - добавили в сообщении.
Также следствие установило, что "Миха" сотрудничает с российской разведкой и часто ездит в РФ. Он скрывается от правосудия в ДНР. Его объявили в розыск.
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Президент страны-агрессора России Владимир Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в ближайшем будущем. Наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут достать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
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