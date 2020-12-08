Одного искалечил, на другого натравил овчарку: подозреваемый расправился с полицейскими

В Одесской области задержали 30-летнего мужчину, который бросился с кулаками на одного полицейского. На другой - натравил овчарку. Фото: od.npu.gov.ua

В Овидиополе Одесской области 30-летний мужчина покалечил одного полицейского и натравил овчарку на другого.

Нападение произошло, когда полицейские приехали по вызову о драке. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Правонарушитель напал на бывшего родственника у него дома. Бежал к себе. Только увидел, что за ним приехали правоохранители, на одного натравил овчарку, а ко второму бросился в драку. В результате 32-летний полицейский получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом лицевой кости, перелом носа и закрытый перелом пальца левой руки. Чтобы отбиться от собаки и помочь усмирить злоумышленника, 25-летнему напарнику пострадавшего полицейского пришлось застрелить животное из табельного оружия", - сказано в сообщении.

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За нападение на правоохранителей 30-летнему задержанному объявлено подозрение. Отдельно он ответит за нападение на бывшего родственника, которого он избил.

По применению полицейским табельного оружия начатое служебное расследование.

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