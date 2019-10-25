Один умер, второго спасают: возле супермаркета расстреляли мужчин

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В Харькове возле супермаркета расстреляли двух мужчин.

Один из них скончался по дороге в больницу. Другому медики оказывают необходимую помощь. Личности пострадавших устанавливаются, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Предварительно, стрелков было двое. Автомобиль, на котором они исчезли, нашли неподалеку от места преступления. Его подожгли. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Проводится осмотр, опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства", - рассказали в полиции.

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