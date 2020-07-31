Один ударил женщину, другой - вступился: новые подробности смертельного взрыва гранаты

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Смертельному взрыву гранаты в Новом Быкове на Черниговщине предшествовал конфликт.

Один из участников застолья принес гранату, которая затем взорвалась. Произошло это намеренно или случайно, выясняет следствие. Мужчина, принесший боеприпас, погиб, сообщает УНИАН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Виновник инцидента ударил женщину, другой мужчина за нее вступился - после этого раздался взрыв, говорят очевидцы. По предварительной информации, виновник инцидента служил в Афганистане.

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Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. Не исключено, что боеприпас завезен из зоны АТО/ООС, рассказал во время пресс-брифинга глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко. По его информации, четвертый пострадавший находится в тяжелом состоянии - его перевели в областную больницу.

В то же время официально в полиции не озвучивают деталей инцидента.

"Ходят слухи и об Афганистане, и о АТО, но мы пока еще этого не подтверждаем. На месте работают правоохранители", - рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

Трагедия в Новом Быкове Бобровецкого района на Черниговщине произошла 30 июля, около 22:30. Погибли 3 человека, еще 1 человек покалечился.