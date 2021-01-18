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понедельник, 18 января 2021 14:40

Одесса в огне: вспоминаем самые масштабные пожары последних лет
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В Одессе в помещении гостиницы "Аркадия" на ул. Посмитного, 10/12 произошел смертельный пожар 17 января в 20:30. Вспыхнуло на 3-м этаже. Огонь перекинулся на крышу. В общем пылало около 1,2 тыс. кв м. Двое постояльцев погибли. Еще 8 пострадали. Двое из них - в тяжелом состоянии в реанимации.

Следователи рассматривают несколько версий причин пожара: неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования. Дело расследуют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы, сообщили в областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua
  В одесской гостинице "Аркадия" произошел пожар. Два человека погибли
В одесской гостинице "Аркадия" произошел пожар. Два человека погибли

Это не первый случай возгорания в общественных местах в Одессе, в которых гибли люди. Gazeta.ua вспоминает самые масштабные пожары последних лет.

За 2019 год в Одессе произошли 3 крупных пожара, в которых погибли 32 человека. Половина - в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Он загорелся утром 4 декабря. В помещении было до 400 человек. Пламя быстро распространилось. Из-за дыма и высокой температуры студентам и преподавателям было трудно найти выходы. Кое-кто начал прыгать из окон шестиэтажного здания. 16 человек погибли. Еще 32 получили травмы. В деле 5 подозреваемых. Это бывший руководитель одесских спасателей и 4 работника колледжа. Дело слушается в суде.

Автор: OD.DSNS.GOV.UA
  Колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса загорелся в Одессе 4 декабря 2019-го. В помещении было около 400 человек. Большинство успели выбежать на улицу. Некоторые прыгал из окон здания. 16 человек погибли
Колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса загорелся в Одессе 4 декабря 2019-го. В помещении было около 400 человек. Большинство успели выбежать на улицу. Некоторые прыгал из окон здания. 16 человек погибли

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17 августа горел отель "Токио Стар". От огня и угарного газа погибли 9 человек, еще 10 пострадали. В деле четверо подозреваемых. Один из них - совладелец отеля 48-летний Вадим Черный, умер от коронавируса 8 декабря прошлого года. Следствие продолжается.

Автор: dumskaya.net
  Во время пожара одесской гостинице "Токио Стар" погибли 8 человек. Еще 10 пострадали
Во время пожара одесской гостинице "Токио Стар" погибли 8 человек. Еще 10 пострадали

10 июня загорелся корпус №7 Одесского областного медицинского центра психического здоровья. Погибла медсестра и 6 пациентов. Дело расследуется по 4 статьям, в том числе по служебной небрежности.

Автор: dumskaya.net
  В областном медицинском центре психического здоровья погибла медсестра и шесть пациентов
В областном медицинском центре психического здоровья погибла медсестра и шесть пациентов

Еще один масштабный пожар произошел в Одесском детском оздоровительно-спортивном лагере "Виктория" в ночь на 16 сентября 2017-го. Выгорел деревянный корпус №5, где находились 42 воспитанника дома творчества "Луч" и художественный руководитель ансамбля "Адель" Татьяна Егорова. Погибли 3 девушки из комнаты №11 на 2-м этаже. Приговор вынесли только воспитательнице лагеря Натальи Цокур (Янчик), которая на бумаге отвечала за технику безопасности. Женщина вину признала и ей дали 3 года условно. В отношении руководителя учреждения Петроса Саркисяна продолжаются суды.

Автор: tsn.ua
  В Одесском детском оздоровительно-спортивном лагере "Виктория" погибли три девочки
В Одесском детском оздоровительно-спортивном лагере "Виктория" погибли три девочки

Преподавателю Одесского колледжа экономики, а также командиру отряда ГСЧС, погибших в пожаре, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины. Согласно указу, погибшие удостоены наград "за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара".

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