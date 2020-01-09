Очень волновался перед полетом: что известно об украинцах, погибших в Иране

В авиакатастрофе близ столицы Ирана Тегерана среди 176 погибших - 11 граждан Украины. Девять из которых - члены экипажа.

Автор: 8.yuliia.8/Instagram Члены экипажа перед рейсом

1) Владимир Гапоненко - командир экипажа. Имел 11,6 тысячи часов налета на самолетах Boeing 737, в том числе 5,5 тысячи часов в качестве командира воздушного судна (КВС). Окончил Кировоградское высшее летное училище Национального авиационного университета в 1987 году. Прошел путь от бортпроводника к командиру экипажа.

У него остались жена и двое дочерей. Его жена Екатерина Гапоненко рассказала, что муж "был пилотом всю жизнь и не представлял жизни без неба".

Женщина сказала, что просила мужа не лететь этим рейсом через неспокойную ситуацию в Иране, но он сказал, что не может так поступить.

Автор: Владимир Гапоненко/Facebook Владимир Гапоненко

2) Сергей Хоменко - второй пилот. Имел 7,6 тысячи часов налета на Boeing-737. Коллеги рассказывают, что ранее Сергей был командиром "Голубой тропы" - подразделения Военно-транспортной авиации Украины.

"Более 14 лет он летал в составе экипажей самолетов Ту-134, Ан-26, Ан-30. Прошел путь от командира авиационного отряда самолетов Ту-134 до командира эскадрильи" Голубая тропа ". Много лет возглавлял экипажи, выполняли наблюдательные полеты в рамках Договора об открытом небе в разных странах мира. Воспитал не одного летчика первого класса", - сообщили в 15-й бригаде транспортной авиации ВВС Украины.

Автор: Бригада транспортной авиации Сергей Хоменко

3) Алексей Наумкин - инструктор, который, по рассказам коллег, стал учителем для десятков командиров и вторых пилотов МАУ. Имел 12 000 часов налета на самолетах Boeing 737, в том числе 6,6 тысячи часов как КПС.

"Леша Наумкин мой одногруппник. Один из лучших пилотов на курсе. Очень порядочный был человек. Из династии пилотов", - написал в Facebook о погибшем Сергей Черный.

Автор: Алексей Наумкин / Facebook Алексей Наумкин

4) Мария Микитюк, 24 года - бортпроводница. Выпускница Национального авиационного университета 2018 года. Родом из Ивано-Франковска. Посетила 23 страны.

"Маша была очень яркая, красивая, веселая и душевная девушка родом из Ивано-Франковска. Настоящий пример для студентов. Умела хорошо веселиться и закрывать сессии на 5. Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких положительных и активных людей еще поискать", - говорится в Telegram-канале НАУ.

Автор: teplo_maria/Instagram Мария Микитюк

5) Екатерина Статник, 27 лет - бортпроводница. На ее странице в Facebook указано, что она из Киева. В своем Instagram она публиковала фото из разных стран. Там друзья пишут соболезнования, коллеги - хвалят за профессионализм.

Автор: Ketty Statnik/Facebook Екатерина Статник

6) Игорь Матьков, 34 года - старший бортпроводник. Имел более десяти лет стажа работы в МАУ. Учился в Кировоградском летном училище по специальности "Авиационный транспорт", закончил отделение восточных языков Киевского национального лингвистического университета. Родом из Черниговской области.

Волновался перед перелетом в иранскую столицу - его направление полета изменили внезапно. Об этом рассказала его бывшая гражданская жена Кристина Александрович. С Матьковым они остались в дружеских отношениях. Последний раз виделись за несколько дней до рокового рейса.

"Мы в воскресенье, 5 января, с ним виделись. Несмотря на то, что мы больше года, как разошлись, он хотел с моим сыном пойти погулять: пойти на каток или съесть пиццу. Но в этот день не получилось так, чтобы Алеша с ним пошел погулять. И мы с ним встретились в кафе - он привез мне индийские сладости из Дели, с рейса, я ему тоже подарочек к Новому году подарила, и мы очень много разговаривали. Мы говорили более двух часов. И он говорил тогда об этом рейсе. Говорит: "Представляешь, у меня стоял рейс на Барселону. Мне ее вот сняли и вместо Барселоны поставили Тегеран. А там такое творится! Там ракеты уже приведены". И так все это эмоционально рассказывал! Говорит: "Ну, как-то мне даже лететь тревожно". Я говорила, что он себя накручивает", - рассказывает Кристина, передает ТСН.

Звонил Игорь Кристине и накануне вылета. Женщина рассказывает, что рейс в Тегеран считается среди экипажей очень тяжелым - выполняется ночью и промежуток отдыха в иранской столице достаточно короткий. Игорь ощутимо волновался перед работой.

"Перед рейсом вечером он позвонил. Он всегда звонил, когда его что-то волнует. Он позвонил сначала моему сыну, поговорил с ним, и потом позвонил мне", - говорит женщина.

Александрова рассказала, что Игорь "жил в небе" и очень мечтал стать пилотом. Он проходил курсы, тренировался, получил лицензию и ждал, что его пригласят на эту работу. Даже познакомились Кристина и Игорь на борту самолета, на котором Матьков работал - ему тогда было 24 года.

Автор: Vladyslav Pérez/Facebook Игорь Матьков

"У него не было семьи, мы с отцом - его семья. Мы с ним вечером попрощались. Нам еще помахал рукой. Рейсы туда были вечернии, а утром обратно. Говорит:" Я, мама, утром буду". И в 6 утра дочь звонит из Америки и спрашивает: "На каком рейсе Игорь полетел?" Я отвечаю, что в Тегеран. Она говорит: "Украинские авиалинии" там разбились ". Мы никуда не могли дозвониться. Поэтому приехали в аэропорт с Козельца Черниговской области", - рассказала мать Матькова, передает "Обозреватель".

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7) Денис Лихно, 26 лет - бортпроводник. Окончил Национальный авиационный университет в 2018 году. В авиации он работал около пяти лет. Имел спокойный характер.

"Денис отличный парень и хороший друг ... Работал в МАУ всего полгода, но уже запомнился многим коллегам. Всегда казалось, что его ждет долгая и успешная жизнь", - говорится в Telegram-канале НАУ.

Автор: Денис Лихно/Facebook Денис Лихно

8) Валерия Овчарук, 28 лет - бортпроводница. Родом из Луганска. На своей странице в Instagram она писала, что любит свою работу и верит в то, что самолеты никогда не станут для нее просто транспортом. Успела посетить США, Индию, Китай, Таиланд, Канаду и другие страны.

"Это чувствуется, когда у человека есть стержень. Она спокойно делала то, что считала нужным и не мучила себя сомнениями. Она была очень привязана к семье и помогала родителям, но решила переехать в Киев", - рассказала изданию " Свои.City "коллега погибшей Татьяна Дмитрук.

Автор: Valeriia Ovcharuk/Facebook Валерия Овчарук

9) Юлия Сологуб, 25 лет - бортпроводница. Родом из Нововолынска на Волыни. Бортпроводницей она работала около полугода.

Муж Юлии Сологуб ждал жену утром в аэропорту "Борисполь", когда узнал об авиакатастрофе.

"Рейс из Тегерана ждали два человека. Они стояли, не понимая, чего приехали телевизионщики. Мужчина узнал, что встречать уже некого, когда услышал, что рассказывает журналистка в прямом эфире", - сообщил журналист Владимир Рунец в Facebook.

Автор: 12kanal.com Юлия Сологуб

10) Ольга Кобюк, 61 год, - пассажирка. Летала посетить дочь, замужем за иранцем.

11) Елена Малахова, 38 лет - пассажирка. Директор авиакомпании "СкайАвиаТранс", занимавшейся грузовыми авиаперевозками. Этой компании принадлежал украинский транспортный самолет, который был обстрелян ракетами в Ливии летом 2019 года.

Автор: Elena Malakhova/Linkedin Елена Малахова

"Помолитесь, не хотел публичности, но думаю, что надо помолиться за мою Лену и всех погибших", - написал в Facebook муж погибшей.

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ( "МАУ") разбился в Иране 8 января. Пассажиры и члены экипажа погибли. В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен, и не предполагают ошибку экипажа. Среди погибших пассажиров украинского самолета были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.