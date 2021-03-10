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среда, 10 марта 2021 05:02

Обвиняемый в смертельном ДТП скрылся из суда, не дождавшись приговора

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Обвиняемый в смертельном ДТП скрылся из суда, не дождавшись приговора
Активисту Павлу Павлову дали 6 лет тюрьмы. Фото: zaholovok.com.ua

Ужгородский горрайонный суд приговорил активиста Павла Павлова до 6 лет лишения свободы за совершение смертельного ДТП в 2017 году.

Павлова должны были взять под стражу в зале суда, но на оглашении приговора подсудимого не оказалось, сообщила пресс-секретарь Ужгородского горрайонного суда Андриана Белей.

Обвиняемый присутствовал в начале судебного заседания, выступил со словом. Однако, когда судьи ушли в совещательную комнату, покинул зал, не дождавшись оглашения приговора.

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Павлова объявили в розыск.

Павел Павлов является руководителем общественной организации "Доста". Ее активисты перекрывали границу в пунктах пропуска "Тиса" и "Ужгород".

В последнее время Павлов организовывал так называемые антитарифные митинги в Ужгороде и других городах региона.

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