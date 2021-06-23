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среда, 23 июня 2021 18:12

Обвалилась крыша уникального дома в Киеве
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В историческом здании на ул. Андреевской спуск, 18 окончательно провалилась крыша. Осадки теперь будут разрушать историческое наследие еще изнутри.

Об этом сообщило движение "Чесно.Київ" в Facebook.

Фото: facebook.com/chesno.kyiv

"Двери этого дома декорированы композицией в виде двух портиков с накладными неоренессансными деталями. Поэтому они относятся к 20 историческим дверям, которые стоит увидеть в Киеве", - говорится в сообщении.

Также в этом здании находились 18 художественных мастерских, но впоследствии художников выселили.

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Отмечается, что журналисты-расследователи нашли решение Киевсовета 2010 года - времена мэрства Леонида Черновецкого. Этим решением разрешается проведение денежной оценки земли под домами для ее последующей продажи ООО "Авиантбуд" "для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых апартаментов с офисным центром, учреждениями торговли, общественного питания и подземным паркингом".

"То есть на месте дома вплотную к Театру на Подоле может вполне себе вырасти какое-то очередное заведение питания. Если не примут меры по восстановлению крыши, Киев потеряет еще один исторический дом", - добавили активисты.

Дом №18 построили в 1891 году по проекту архитектора Андрея Крауса. Домом тогда владела семья ювелира Иосифа Ребенка. Иосиф был обычным рабочим у поляка-ювелира Ярославского. После смерти Ярославского за Иосифа Ребенка вышла его вдова. Дом Иосифу принадлежал до самой смерти в 1943 году, рассказал Анатолий Кияшко, научный сотрудник Музея одной улицы.

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