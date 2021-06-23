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среда, 23 июня 2021 09:28

Обвал почвы на пляже: какие новости от спасателей

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Обвал почвы на пляже: какие новости от спасателей
Спасатели продолжат поисковые работы на месте оползня в Лебедевке Одесской области. Пока жертв нет. Фото: od.dsns.gov.ua

Сегодня утром, 23 июня, спасатели продолжат поисковые работы на месте оползня в Лебедевке Одесской области.

Завалы накануне они разгребали до поздней ночи. Расчистили около 70 кв. м побережья. Осталось еще столько же. Существует угроза повторного обвала. Именно поэтому ночью пришлось работы прекратить - это было опасно для самих участников поисковой операции. Ведь в темноте следить за склоном было невозможно.

"Угроза сдвига есть. В течение месяца шли дожди. Есть трещины в тех местах, где был сдвиг", - говорит начальник пожарного отряда ГУНП в Одесской области Александр Лесной, передает ТСН.

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Под завалом никого не нашли. Женщина, чьи вещи нашли оставленными, жива. Спасатели говорят, что пытались вчера разобрать тот участок, где обычно загорают отдыхающие, ближе к морю. Курортники, которые живут на базах отдыха, накануне вернулись на ночлег все. Заявлений об исчезновении людей не было.

Впрочем, на курорте Лебедевка часто люди отдыхают в палатках. Именно поэтому быть полностью уверенными, что под завалом никого нет, нельзя.

Сегодня собираются привлечь к работе трактора. Накануне копали только лопатами. Впрочем, что ближе к склону, тем выше слой земли. По приблизительным оценкам, обрушилось около 150 т земли. Причиной такого большого обвала считают сильные дожди. В свою очередь, местные говорят, что склоны понемногу подсыпаются постоянно. Именно поэтому здесь повсюду стоят таблички, предупреждающие об опасности оползней и о запрете купаться и загорать под склонами.

22 июня в 14:34 на берегу моря возле села Лебедевка произошел оползень, рядом с базой отдыха "Жемчужина". По предварительной информации под почвой, возможно, находятся люди. На месте происшествия нашли вещи отдыхающих. К поисковым работам привлечены спасатели, военнослужащие и местные жители.

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23
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