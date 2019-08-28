Обвал дома в Дрогобыче: озвучили неожиданную причину

В Дрогобыче Львовской области обвалился 4-этажный дом. Погибли 2 человека. Фото - facebook.com/ganushchyn

Подъезд дома на Грушевского, 101 в Дрогобыче мог обрушиться из-за ошибок во время строительства.

От того возникли проблемы с подпорными стенами, считает председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.

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"Дом разрушен, причины еще выясняются, похоже на обвал. Созданные проблемы с подпорными стенами, ошибки при строительстве еще в 1960-х. На месте работают чрезвычайники, проводятся мероприятия по отселению, после разборки завала будут соответствующие выводы причин трагедии. К сожалению, погибли люди. Молимся за тех, кто еще под обломками. Надежда есть всегда", - написал Ганущин в Facebook.

Под завалами дома могут находиться еще 5 человек. Поисковые работы продолжаются.