Обвал дома в Дрогобыче: число погибших увеличилось до 8

Фото: dsns.gov.ua

Из-под обломков части 4-этажного дома в Дрогобыче извлечены тела еще 6 человек. Среди погибших - 4-летний мальчик. Двух погибших нашли еще накануне.

Спасатели продолжают разбирать завалы, сообщили корреспонденту Gazeta.ua в пресс-службе ГСЧС.

"29 августа в 00:26 обнаружили тело мужчины. В 2:49 и в 3:20 из-под завалов извлечены тела двух женщин. В 3:28 нашли тело мальчика. К утру спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек", - рассказали в пресс-службе.

Спасатели ориентировались на количество прописанных людей в подъезде, который обвалился. Однако разбор завалов продолжается непрерывно. Уже отгружено и вывезено 29 самосвалов строительного мусора.

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Следователи проверяют 3 версии обрушения дома, говорят в пресс-службе Дрогобычского городского совета.

"Одна из версий - газ, но это маловероятно. Вторая - перепланировка, но это также не подтверждено. Третья - возможно, когда были дожди, то в подвале промокло, подмыло, ведь это старый дом", - говорят в городском совете.

Окончательной версии пока нет.

Обвал подъезда 4-этажного дома на улице Грушевского, 101 в Дрогобыче произошел 28 июля в 2:46. Шестерых из-под завалов извлекли спасатели. Это 6-летний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также 2 женщины в возрасте 39 и 41 год. Еще 1 человек сам обратился к медикам. Двое пострадавших, из них 1 ребенок, находятся в тяжелом состоянии.