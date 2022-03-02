Обстрел телебашни в Киеве: погиб оператор одного из телеканалов

Во время ракетного удара по Киевской телебашне на Дорогожичах погиб оператор телеканала LIVE Евгений Сакун.

Эту информацию подтвердили в Нацполиции, сообщили коллеги погибшего.

Автор: facebook.com/olga.bondarchuk.3 Во время ракетного удара по Киевской телевышке погиб оператор телеканала LIVE Евгений Сакун

"Теперь с оккупантами у нас личный счет...", - пишут коллеги Евгения Сакуна.

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Редакция Новости.LIVE выражает искренние соболезнования семье погибшего.

"Вечная память! Коллеги, берегите себя", - пишет журналист Василий Михальчук Facebook.

Автор: facebook.com/olga.bondarchuk.3 В сети опубликовали фото документов погибшего

1 марта оккупанты дважды обстреливали телебашню в Киеве. В результате взрывов погибли не менее пяти гражданских. Также под обстрелы попал и Мемориальный комплекс "Бабий Яр".