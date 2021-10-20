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среда, 20 октября 2021 10:00

Обстрел канала Медведчука: суд объявил приговор причастному

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Обстрел канала Медведчука: суд объявил приговор причастному
Никитенко получил три года условно. Фото: УП

Константина Никитенко, который причастен к выстрелу из РПГ по зданию "112 канала" в июле 2019 года, приговорили к трем годам условно.

Приговор вынес Шевченковский районный суд Киева, сообщает "Українська правда".

Мужчина заключил сделку со следствием. Его признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и проведении теракта.

В решении суда упоминается частная компания Donbass Battalion corporation. Ее создали в 2018 году и зарегистрировали в США. Члены корпорации имеют в Украине тренировочную базу. Здесь она действовала под видом охранной фирмы ООО "Донкорп Украина".

Никитенко сначала был в батальоне "Донбасс". Затем занимался подготовкой новобранцев в корпорации.

В материалах дела говорится, что теракт инициировал Семен Семенченко. Организацию он поручил Вадиму Боровику. Тот привлек Никитенко.

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Боровик и Никитенко перед терактом забрали в заранее подготовленном месте ручной противотанковый гранатомет РПГ-22. Затем на велосипедах добрались до здания "112 канала". В 03:20 ночи Боровик выстрелил из гранатомета по зданию. Никитенко был на страже.

В ночь на 13 июля 2019-го неизвестный обстрелял из гранатомета фасад здания телеканала "112 Украина" в Киеве. Его связывают пророссийским политиком Виктором Медведчуком.

14 мая 2021 Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему народному депутату Семену Семенченко за обстрел здания телеканала "112 Украина".

Семенченко выдал экс-работник. Один член охранной фирмы Donbass Battalion corporation добровольно вышел из формирования и сообщил о нем органы государственной власти. Речь идет о ветеране АТО Вадиме Боровике. Работал там период с июля 2018 до конца ноября 2019 года.

В январе 2021-го мужчина написал заявление на организацию. Выложил "известных ему обстоятельствах создания и функционирования не предусмотренного законом вооруженного формирования".

Сначала ему объявили подозрение в участии в незаконном вооруженном формировании, но за сотрудничество со следствием суд освободил его от ответственности.

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